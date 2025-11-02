Справа ватажка «ЛНР» Пасічника досі на підготовчому етапі

Глава угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник

Рік тому, у жовтні 2024 року, до Павлоградського міського районного суду прокуратура передала справу ватажка угрупування «ЛНР» Леоніда Пасічника за організацію масової примусової мобілізації мешканців Луганщини для війни проти України, що є воєнним злочином.



За даними слідства, Пасічник діяв у змові з російським керівництвом та підписував «укази» про забезпечення примусової загальної мобілізації громадян України, порушуючи норми Женевської та Гаазької конвенцій.

Він перебуває у розшуку, його викликають повістками до суду. За цей час він змінив захисника. Із судового реєстру відомо, що під час підготовчого засідання неодноразово оголошувалась перерва через неявку сторони захисту. Невдовзі адвокат від центру безоплатної правової допомоги заявив про неможливість захисту обвинуваченого, тож суд доручив призначити нового.

Справа досі перебуває на підготовчому етапі, принаймні рішень про призначення справи до судового розгляду на момент публікації матеріалу в реєстрі не було.

Раніше ми писали, що Леонід Пасічник з листопада 2017 року фактично обслуговує російські інтереси: саме тоді колишній офіцер СБУ добровільно погодився зайняти крісло «в.о. глави ЛНР», запропоноване окупантами.



Через рік Пасічник «переміг» на псевдовиборах. Опинившись на чолі окупаційної адміністрації, він підписував «документи», які узаконюють функціонування фейкових судів, «правоохоронних» структур тощо. 21 лютого 2022 року Пасічник звернувся до Путіна з проханням «визнати незалежність ЛНР». За кілька днів було підписано так званий «договір про дружбу та взаємодопомогу» — саме цей документ став однією з формальних причин, якими Москва прикрила початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Далі він брав участь у підписанні «договору» про приєднання окупованих територій Луганщини до Росії. А 2023 року — за вказівкою Кремля — організував участь захоплених громад регіону у російських «виборах» до Держдуми, а навесні 2024-го — у «виборах президента РФ».



Нещодавно маріонетковий глава «ЛНР» продемонстрував «турботу» про регіон: у Червоному Лучі окупанти урочисто відкрили меморіальний комплекс на річці Міус. Пасічник уже встиг відзвітувати про «відновлення пам'яті», хоча під плиткою меморіалу, як і раніше, лежить правда — про зруйновані міста, зламані долі та повне підпорядкування регіону чужій волі.



У Дніпропетровській області, де розглядають справи, що надійшли від Луганської обласної прокуратури, — на запит «Новин Донбасу» — підтверджують: воєнні злочини за статтею 438 ККУ активно розглядають з 2022 року.



За офіційними даними Територіального управління Державної судової адміністрації у Дніпропетровській області, лише за 2024 рік до судів надійшло 12 нових проваджень. Загалом у 2024 році в області розглядали 19 справ проти 25 осіб. З них лише одна справа завершилася вироком та засудженням. Інші 18 досі на розгляді.

Більше про те, чому гальмуються судові процеси у справах про воєнні злочини, читайте у статті «"Проблеми виникають під час відключень світла або інтернету". Чому гальмуються судові процеси у справах воєнних злочинів».