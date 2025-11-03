У Миколаєві «Шахеди» пошкодили будинки та автомобілі

Російські війська вночі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.
За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, зафіксовано влучання «Шахедів» по житлових будинках та автомобілях.
У Миколаївській ОДА опублікували фото та відео наслідків нічної атаки. На місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби.
В ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану повітряну атаку територією України, застосувавши безпілотники та ракети.
