У Миколаєві «Шахеди» пошкодили будинки та автомобілі

Наслідки атаки «Шахедів» у Миколаєві.

Російські війська вночі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.







За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, зафіксовано влучання «Шахедів» по житлових будинках та автомобілях.



У Миколаївській ОДА опублікували фото та відео наслідків нічної атаки. На місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби.

В ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану повітряну атаку територією України, застосувавши безпілотники та ракети.