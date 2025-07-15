У Миколаєві вдень «Шахед» впав у водойму — ймовірно через РЕБ

«Шахед» падає у водойму.

Удень 15 липня в Миколаєві один із ворожих ударних БПЛА типу «Шахед» (або «Герань»/«Гербера») втратив керування та впав у водойму. Інцидент зафіксовано на відео: дрон на низькій висоті різко змінює траєкторію польоту, втрачає стабільність і знижується по дузі без вибуху. Відео опублікував телеграм-канал «Скадовський Захисник».



Ознак ураження засобами ППО — таких як вибух у повітрі чи уламки — на записі не видно. Це може свідчити про те, що дрон був приглушений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), через що втратив навігацію і контроль.



Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч та на ранок 15 липня сили ППО знищили 21 дрон типу «Шахед» над областю.

Нагадаємо, за попередніми даними на 13:00, силами ППО збито 178 дронів-камікадзе та інших безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі України.