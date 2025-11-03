До 30% від усіх бойових дій на фронті відбуваються у Покровську – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Близько 20-30% всіх бойових дій на фронті відбуваються у місті Покровськ Донецької області. Про це під час зустрічі з журналістами у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, 50% від усіх застосувань керованих авіабомб припадає на Покровськ.



«Тобто ви розумієте, як нашим непросто у Покровську. У місті від 260 до 300 росіян», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що ЗСУ зупинили розширення присутності військ РФ на півночі Покровська та не дали перерізати дорогу на місто Родинське Донецької області.