До 30% від усіх бойових дій на фронті відбуваються у Покровську – Зеленський
03 листопада 2025, 22:30

До 30% від усіх бойових дій на фронті відбуваються у Покровську – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Близько 20-30% всіх бойових дій на фронті відбуваються у місті Покровськ Донецької області. Про це під час зустрічі з журналістами у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, 50% від усіх застосувань керованих авіабомб припадає на Покровськ.

«Тобто ви розумієте, як нашим непросто у Покровську. У місті від 260 до 300 росіян», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що ЗСУ зупинили розширення присутності військ РФ на півночі Покровська та не дали перерізати дорогу на місто Родинське Донецької області.

Люди
Володимир Зеленський
Місця
Покровськ
Інше
Війна Ситуація на фронті Авіабомба Наступ РФ
