До 30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Около 20-30% от всех боевых действий на фронте происходят в городе Покровск Донецкой области. Об этом во время встречи с журналистами в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, 50% от всех применений управляемых авиабомб приходится на Покровск.



«То есть вы понимаете, как нашим непросто в Покровске. В городе от 260 до 300 россиян», – заявил Зеленский.

Напомним, что ВСУ остановили расширение присутствия войск РФ на севере Покровска и не дали перерезать дорогу на город Родинское Донецкой области.