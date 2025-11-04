На Покровському напрямку понад третина усіх боїв за добу: 55 штурмів окупантів відбили Сили оборони

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 4 листопада. Противник завдав п'ять ракетних і 75 авіаударів, використав 11 ракет і 147 керованих авіабомб. Загалом армія РФ здійснила 4574 обстріли, у тому числі 111 — з реактивних систем залпового вогню, і застосувала 6411 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка в Донецькій області; били по Демуриному, Великомихайлівці, Орестополю, Олексіївці у Дніпропетровській області; по Малинівці, Червоному, Малокатеринівці у Запорізькій та Миколаївці у Херсонській областях.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись прорвати оборону в районах Мирного, Новоселівки та Дробишево. На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили сім штурмів біля Серебрянки та Виїмки.



На Краматорському напрямку активних боїв не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Олександро-Шультиного, Софіївки, Іванопілля та Русин Яру — один бій все ще продовжується.

Найбільша активність противника спостерігалася на Покровському напрямку — тут українські захисники відбили 55 штурмів. Бої велися в районах Шахового, Новоекономічного, Федорівки, Мирнограда, Родинського, Покровська, Гришиного та інших населених пунктів.



За даними воєнблогера Олега Петренка, у Покровську російські штурмові підрозділи пройшли район АЗС «Мультитоп» і зайшли в житлову багатоповерхову забудову в районі Динасове селище (північно-східна частина Покровська). Йде закріплення противника у центральній та східній частинах міста, підтверджує Петренко.

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку (Дніпропетровська область) зафіксовано 19 атак у районах Січневого, Вороного, Олексіївки, Успенівки та Красногорського. У Запорізькій області на Гуляйпольському напрямку оборонці відбили вісім атак у Охотничого, а на Оріхівському — дві атаки у Степового та Степногірська.

Втрати противника за минулу добу становили близько 840 осіб. Крім того, українські бійці знищили п'ять танків, одну броньовану машину, 42 артсистеми, одну РСЗВ, 425 безпілотників, 93 одиниці автомобільної та одну спецтехніку ворога.

Нагадаємо, до 30% від усіх бойових дій на фронті відбуваються у Покровську — Зеленський.