На Покровском направлении — более трети всех боев за сутки: 55 штурмов оккупантов отбили Силы обороны

Фото: Генеральный штаб ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ утром 4 ноября. Противник нанес пять ракетных и 75 авиаударов, использовал 11 ракет и 147 управляемых авиабомб.Всего армия РФ осуществила 4574 обстрела, в том числе 111 — из реактивных систем залпового огня, и применила 6411 дронов-камикадзе.

Авиаудары пришлись по Краматорску, Дружковке и Константиновке в Донецкой области; по Демурино, Великомихайловке, Орестополю, Алексеевке в Днепропетровской области; по Малиновке, Червоному, Малокатериновке в Запорожской и Николаевке в Херсонской областях.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь прорвать оборону в районах Мирного, Новоселовки и Дробышево. На Славянском направлении Силы обороны остановили семь штурмов возле Серебрянки и Выемки.



На Краматорском направлении активных боев не зафиксировано. На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Александро-Шультиного, Софиевки, Иванополья и Русин Яра — один бой все еще продолжается.

Наибольшая активность противника наблюдалась на Покровском направлении — здесь украинские защитники отразили 55 штурмов. Сражения велись в районах Шахового, Новоэкономического, Федоровки, Мирнограда, Родинского, Покровска, Гришиного и других населенных пунктов.



По данным военблогера Олега Петренко, в Покровске российские штурмовые подразделения прошли район АЗС «Мультитоп» и зашли в жилую многоэтажную застройку в районе Динасовый поселок (северо-восточная часть Покровска). Идет закрепление противника в центральной и восточной частях города, подтверждает Петренко.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

По данным Генштаба, на Александровском направлении (Днепропетровская область) зафиксировано 19 атак в районах Сичневого, Вороного, Алексеевки, Успеновки и Красногорского. В Запорожской области на Гуляйпольском направлении оборонцы отбили восемь атак у Охотничьего, а на Ореховском — две атаки у Степного и Степногорска.

Потери противника за минувшие сутки составили около 840 человек. Кроме того, украинские бойцы уничтожили пять танков, одну бронированную машину, 42 артсистемы, одну РСЗО, 425 беспилотников, 93 единицы автомобильной и одну спецтехнику врага.

Напомним, до 30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске – Зеленский.