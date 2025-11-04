ЗС РФ активізувалися під Костянтинівкою: попереду бої за місто

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
04 листопада 2025, 12:53

На Костянтинівському напрямку російські війська значно активізували дії своїх піхотних штурмових груп, через що їхні втрати почали стрімко зростати. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер» з позивним «Алекс».

За його словами, противник намагається просунутися з боку населеного пункту Олександро-Шультине, в тому числі просочуючись в саму Костянтинівку. Однак всередині міста російські штурмові групи знищуються, не маючи шансів закріпитися.

«Лінія бойового зіткнення знаходиться на певній відстані від міста, тому говорити про рівні бойові зіткнення поки що зарано», — зазначив військовий.

Він додав, що всі поточні напрямки боїв сходяться до Костянтинівки: «Фактично зникне напрямок Часового Яру. Попереду — бої за Костянтинівку».

На Костянтинівському напрямку противник за останню добу здійснив 17 атак у районах шести населених пунктів.

