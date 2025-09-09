Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

09 вересня 2025, 11:04

РФ несе небойові втрати на шляху до Покровського напрямку

Просування військ РФ на Покровський напрямок. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ. Просування військ РФ на Покровський напрямок. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ.

Російські підрозділи зазнають небойових втрат ще по дорозі до Покровська. Про це повідомив рух опору українців і кримських татар на тимчасово окупованих територіях «АТЕШ».

За даними агентів, загинули троє військовослужбовців з 2-го взводу 59-го окремого батальйону морської піхоти 155-ї обрМП і двоє солдатів з 3-го десантно-штурмового батальйону 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Офіційна версія загибелі — порушення правил безпеки, проте серед військових у неї не вірить ніхто. За останні дні подібні інциденти почастішали, і, за даними «АТЕШ», загальні втрати вже можна порівняти з цілим взводом.

Спротив закликав російських десантників і морпіхів задуматися про наслідки: попереду укріплені позиції ЗСУ, а в їхніх рядах вже діють агенти руху, завдання яких — зрив наступу.

Нагадаємо, російських солдатів карають, прив'язуючи скотчем до стовпів.

