Просування військ РФ на Покровський напрямок. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ.

Російські підрозділи зазнають небойових втрат ще по дорозі до Покровська. Про це повідомив рух опору українців і кримських татар на тимчасово окупованих територіях «АТЕШ».



За даними агентів, загинули троє військовослужбовців з 2-го взводу 59-го окремого батальйону морської піхоти 155-ї обрМП і двоє солдатів з 3-го десантно-штурмового батальйону 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії.



Офіційна версія загибелі — порушення правил безпеки, проте серед військових у неї не вірить ніхто. За останні дні подібні інциденти почастішали, і, за даними «АТЕШ», загальні втрати вже можна порівняти з цілим взводом.



Спротив закликав російських десантників і морпіхів задуматися про наслідки: попереду укріплені позиції ЗСУ, а в їхніх рядах вже діють агенти руху, завдання яких — зрив наступу.

