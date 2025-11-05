У Києві вилучили оновлений «Шахед», який чоловік віз на даху автівки

У Києві поліцейські вилучили дрон-камікадзе «Шахед», який чоловік перевозив на даху свого автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.
Публікацію з фото автомобіля виявили в соцмережах. На місце виїхали слідчі та вибухотехніки. Перевірка показала, що безпілотник мав вихолощену бойову частину і не становив загрози.
30-річний власник автомобіля, голова громадської організації, пояснив, що планував передати дрон до музею. Поліцейські вилучили апарат для додаткової перевірки.
Військові аналітики відзначили, що знайдений «Шахед» належить до оновленої версії — зі зміненим розташуванням антени CRPA всередині корпусу.
Це покращує аеродинаміку та ускладнює його придушення засобами РЕБ.
Оновлена версія "Шахеда". Фото: Нацполіція
Оновлена версія "Шахеда". Фото: Нацполіція
Оновлена версія "Шахеда". Фото: Нацполіція
