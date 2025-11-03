Росія модернізувала «Шахеди» китайськими антенами — експерт

Збитий безпілотник російських військ.

Пілоти українських дронів-перехоплювачів відзначають, що останні версії російських ударних БПЛА «Шахед» почали літати без звичних зовнішніх антен CRPA. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, росіяни прибрали CRPA-антени з крила і перенесли їх всередину корпусу дрона — ближче до центру. Це вказує на внесення конструктивних змін на заводі та можливе використання китайських антен.

«Це означає, що противник впевнений у довгостроковій і стабільній співпраці з Китаєм», — зазначив експерт.



Бескрестнов додав, що нові антени складніше придушувати наявними українськими системами радіоелектронної боротьби на всій території країни.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану повітряну атаку по території України, застосувавши безпілотники й ракети.