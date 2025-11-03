Україна відбила масовану нічну атаку ракет та «Шахедів»

ППО України FrankenSAM.

В ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану повітряну атаку по території України.







З 19:00 2 листопада противник запустив три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» з повітряного простору Липецької області, чотири балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму, п'ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області, а також 138 ударних дронів типу «Шахед», «Гербера» та інших моделей — близько 80 з них були «Шахеди».



За попередніми даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 08:30 вдалося збити або придушити одну ракету «Кинжал» і 115 ворожих безпілотників над північчю, півднем і сходом країни.



Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання ракет та 20 дронів у 11 населених пунктах.