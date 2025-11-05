У ЗСУ розповіли про оборону Покровська та ситуацію у місті

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Оточення українських підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування російських окупантів, які намагаються просочуватися та накопичуватися у Покровську. Продовжується протидія спробам груп піхоти закріпитися. Сили оборони України проводять ударно-розшукові дії. Посилені військові частини, які обороняють місто. Одночасно ведеться робота щодо зміцнення флангів оборони агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів.



4 листопада у районі Покровська українські війська ліквідували 26 загарбників, ще 64 – поранені. Знищені або пошкоджені 58 укриттів піхоти ЗС РФ у місті та на його околицях.

Нагадаємо, що Росія розповсюджує створені ШІ відео про «масову здачу в полон бійців ЗСУ у Покровську».