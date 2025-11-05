Россия распространяет созданные ИИ видео о «массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Покровске»: в ЦПД рассказали, что известно

Фрагменты созданных ИИ видео о «массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Покровске». Фото: ЦПД

В ТикТок распространяется новая волна фейковых видео о «массовой сдаче в плен украинских военных» в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.



Эти ролики созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. Большинство таких видео сопровождаются подписями на разных языках. Аккаунты, распространяющие эти ролики, имеют признаки координированной сети, которая специально создает контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий.



«Цель кампании – создать впечатление среди иностранных пользователей, что Украина проиграет, а военная помощь «не имеет смысла». Внутри Украины эти фейки призваны деморализовать население и навязать ощущение катастрофической ситуации на фронте. Российские войска не оставляют попыток захватить Покровск, продолжаются ожесточенные бои за город, Силы обороны Украины сдерживают врага. Кампания о «массовой сдаче в плен украинских военных в Покровске» является информационной составляющей военной операции россиян», – рассказали в ЦПД.

