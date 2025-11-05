В ВСУ рассказали об обороне Покровска и ситуации в городе

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Окружения украинских подразделений и частей нет. Проводятся мероприятия по блокированию российских оккупантов, пытающихся просачиваться и накапливаться в Покровске. Продолжается противодействие попыткам групп пехоты закрепиться. Силы обороны Украины проводят ударно-розыскные действия. Усилены воинские части, которые обороняют город. Одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов.



4 ноября в районе Покровска украинские войска ликвидировали 26 захватчиков, еще 64 – ранены. Уничтожены или повреждены 58 укрытий пехоты ВС РФ в городе и на его окраинах.

Напомним, что Россия распространяет созданные ИИ видео о «массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Покровске».