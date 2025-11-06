Вибух на Стєрлітамакському НХЗ: можливий удар дрона

На території Стєрлітамакського нафтохімічного заводу (СНХЗ) у Башкортостані прогримів вибух. За словами місцевих жителів, інцидент стався в цеху Н1, після чого підприємство почало диміти.
Стерлітамакський нафтохімічний завод. pic.twitter.com/BUPkmFBMiJ— Олег Ракаєв (@ShrhOAJtl752WgK) November 6, 2025
У соцмережах люди писали: «Знову бабахнуло! СНХЗ димить». Російське видання ASTRA повідомляє, що ймовірною причиною вибуху могло бути «падіння уламків» безпілотників. Незалежного підтвердження цієї інформації немає, місцева влада ситуацію не коментувала.
Раніше в регіоні оголошували небезпеку через дрони, а Міноборони РФ заявляло про збиття одного безпілотника над Башкортостаном.
4 листопада цей самий завод вже зазнавав атаки. Тоді голова республіки підтвердив інцидент, а Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтохімічного заводу в Стєрлітамаці.
АТ «Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод» спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. За офіційними даними, підприємство входить до російського хімічного холдингу «Росхім».
Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
