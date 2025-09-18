Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

18 вересня 2025, 11:26

Безпілотники атакували нафтохімічний комплекс у Башкортостані, там почалася пожежа.

У місті Салават республіки Башкортостан РФ безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомив голова регіону Радій Хабіров.

За повідомленням російських каналів, над підприємством «Газпром нафтохім Салават» підіймається чорний дим.

За даними Хабірова, підприємство атакували два безпілотники літакового типу. Один із БПЛА був збитий, другий вибухнув — почалася пожежа.

Губернатор повідомив, що загиблих та постраждалих немає. Наразі на місці працюють спеціальні служби, ступінь пошкоджень встановлюється.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в ніч проти 16 вересня завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Підприємство знаходиться у Саратовській області РФ. У районі об'єкту було чути вибухи і спалахнула пожежа.

Наслідки обстрілу Добропілля. Фото: кадр із відео Армія РФ вдарила по Добропіллю: виникла масштабна пожежа у багатоповерхівці
18 вересня, 13:59
Дружківка. Наслідки російського обстрілу Три потужні вибухи пролунали в Дружківці: зафіксовано обстріл з РСЗВ
18 вересня, 12:38
Безпілотники атакували нафтохімічний комплекс у Башкортостані, там почалася пожежа. Фото: ASTRA У російському Башкортостані дрони атакували нафтокомплекс: спалахнула пожежа
18 вересня, 11:26
Танк ЗСУ в антидроновому коридорі на Сумщині. Російський FPV-дрон пошкодив Abrams ЗСУ в Сумській області
18 вересня, 11:22
Удар Су-27 по росіянах у Донецькій області. Су-27 скинув GBU-62 по складу і силам РФ в Донецькій області
18 вересня, 10:30
Удар по російській системі ППО «Бук-М2» на Східному напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М2» вартістю 25 мільйонів доларів
18 вересня, 09:48

