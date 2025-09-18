У російському Башкортостані дрони атакували нафтокомплекс: спалахнула пожежа

Безпілотники атакували нафтохімічний комплекс у Башкортостані, там почалася пожежа. Фото: ASTRA

У місті Салават республіки Башкортостан РФ безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомив голова регіону Радій Хабіров.

За повідомленням російських каналів, над підприємством «Газпром нафтохім Салават» підіймається чорний дим.

За даними Хабірова, підприємство атакували два безпілотники літакового типу. Один із БПЛА був збитий, другий вибухнув — почалася пожежа.

Губернатор повідомив, що загиблих та постраждалих немає. Наразі на місці працюють спеціальні служби, ступінь пошкоджень встановлюється.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в ніч проти 16 вересня завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Підприємство знаходиться у Саратовській області РФ. У районі об'єкту було чути вибухи і спалахнула пожежа.