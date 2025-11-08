Україна тимчасово зупинила перепуск через кордон — причина

Держприкордонслужба України повідомила про призупинення пропускних операцій на державному кордоні.



За даними відомства, збій у роботі бази даних митниці став причиною зупинення оформлення громадян та транспортних засобів. Внаслідок цього рух на в'їзд та виїзд з України тимчасово не здійснюється.



Прикордонники зазначили, що роботу пунктів пропуску відновлять після усунення технічних неполадок та закликали громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок.



«Причиною зупинення роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергооб'єктів», — повідомила Державна митна служба.



За інформацією ГТС, фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі, обіцяють у прикордонній службі.



Як повідомлялося, з кінця жовтня поїзди, що прибувають із західного напрямку до Краматорського району Донецької області, доїжджають не до кінцевої станції Краматорськ, а зупиняються у Харківській області.

Автор новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»