Відключення світла в Україні триватимуть до кінця опалювального сезону

В Україні збережуться відключення електроенергії щонайменше до завершення опалювального сезону. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності в ефірі «Телемарафону».



За словами нардепа, причиною обмежень, що продовжуються, стали системні російські удари по енергетичній інфраструктурі, перш за усе по підстанціях, що забезпечують живлення атомних електростанцій. Ушкодження цих об'єктів змушують «Укренерго» знижувати обсяг генерації та застосовувати графіки відключень, щоб утримувати баланс навантаження та запобігти масштабним аваріям в енергосистемі.

Депутат зазначив, що влада вживає заходів щодо економії енергоресурсів — зокрема газу, тепла та електроенергії — до закінчення опалювального сезону. Паралельно продовжується зміцнення захисту критично важливих та віддалених об'єктів, а також будівництво додаткових захисних споруд.

Проте, за словами Нагорняка, повністю уникнути перебоїв із подачею електроенергії найближчими місяцями не вдасться — ситуація в енергосфері залишається напруженою та залежить від масштабів подальших атак.

