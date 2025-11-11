«Європейська Солідарність» Петра Порошенка запускає процедуру відставки уряду — коментар Зеленського

Володимир Зеленський прокоментував розслідування НАБУ. Скріншот

У своєму вечірньому зверненні 10 листопада Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування Національного антикорупційного бюро щодо «Енергоатому» та після обшуків антикорупційного відомства у Тимура Міндіча.



Президент заявив, що «усі дії проти корупції мають значення», і наголосив, що кожен, хто брав участь у корупційних схемах в енергетиці, має понести відповідальність. Він також доручив Кабінету Міністрів надавати повне сприяння слідству.



Раніше партія «Європейська Солідарність» виступила із заявою про запуск процедури відставки уряду. Партія звинуватила владу у корупційних схемах.

«Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, у тилу працювала інша «батарея», яка заряджала кишені обраних», — йдеться у заяві політсили.

За даними «Європейської Солідарності», йдеться про сотні мільйонів доларів, які могли бути спрямовані на захист енергетичної інфраструктури, але опинилися у «схемах Енергоатому». Опозиція звинувачує Тимура Міндіча співвласника «Кварталу 95» — у контролі ключових фінансових потоків.



«Міндіч — це не просто співвласник "Кварталу". Це людина, яка впливає на телемарафон, контролює потоки від "Центренерго" до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом у Росії і навіть "будувала" фортифікації через підрядника Проніна. Будував, зрозуміло, лише схеми», — йдеться у заяві.

За словами представників партії, обсяги концентрації грошових потоків «в одних руках» в Україні ще не мали прецедентів. У заяві також звучить питання: як Тимур Міндіч зміг спокійно залишити Україну, тоді як, за твердженням «Європейської Солідарності», депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де вони просять партнерів допомогти відновити енергосистему країни.



Політична сила вимагає від Володимира Зеленського «чіткої та дієвої реакції» на події, які, на думку партії, «тягнуть на державну зраду». «Інакше ми втратимо довіру партнерів, без якої Україна приречена», — йдеться у зверненні.

Партія оголосила про початок процедури відставки чинного уряду, який вона називає «непрофесійним та корумпованим». «Ми закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну задля формування уряду національного порятунку», — наголошується в заяві.

Раніше ми писали, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Учасники побудували небачену корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на «Енергоатом».



Автор: випускник редактора «Новин Донбасу» Наталія Нестеренко