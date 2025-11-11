Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Отключения света в Украине продолжатся до конца отопительного сезона
11 ноября 2025, 07:59

В Украине сохранятся отключения электроэнергии как минимум до завершения отопительного сезона. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, в эфире «Телемарафона».

По словам нардепа, причиной продолжающихся ограничений стали системные российские удары по энергетической инфраструктуре, прежде всего по подстанциям, обеспечивающим питание атомных электростанций. Повреждения этих объектов вынуждают «Укрэнерго» снижать объем генерации и применять графики отключений, чтобы удерживать баланс нагрузки и предотвратить масштабные аварии в энергосистеме.

Депутат отметил, что власти принимают меры по экономии энергоресурсов — в частности, газа, тепла и электроэнергии — до окончания отопительного сезона. Параллельно продолжается укрепление защиты критически важных и отдаленных объектов, а также строительство дополнительных защитных сооружений.

Тем не менее, по словам Нагорняка, полностью избежать перебоев с подачей электроэнергии в ближайшие месяцы не удастся — ситуация в энергосфере остается напряженной и зависит от масштабов дальнейших атак.

Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники выстроили невиданную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на «Энергоатом».

