Без світла: рух через пункт «Дяківці» на кордоні призупинено

На пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією спостерігаються ускладнення в русі, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Унаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» відсутнє промислове електропостачання.
Через це оформлення транспортних засобів і пішоходів тимчасово не здійснюється в обох напрямках. Наразі вживаються заходи для відновлення подачі електроенергії.
Прикордонники просять враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону з Румунією та тимчасово користуватися пунктами пропуску «Красноїльськ» і «Порубне».
Нагадаємо, російська армія в ніч на 11 листопада запустила по Україні 119 дронів.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях