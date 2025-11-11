Без світла: рух через пункт «Дяківці» на кордоні призупинено

Пункт пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією. Ілюстрація, створена ШІ.

На пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією спостерігаються ускладнення в русі, повідомляє Державна прикордонна служба України.



Унаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» відсутнє промислове електропостачання.



Через це оформлення транспортних засобів і пішоходів тимчасово не здійснюється в обох напрямках. Наразі вживаються заходи для відновлення подачі електроенергії.



Прикордонники просять враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону з Румунією та тимчасово користуватися пунктами пропуску «Красноїльськ» і «Порубне».

Нагадаємо, російська армія в ніч на 11 листопада запустила по Україні 119 дронів.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»