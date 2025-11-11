Силы ПВО над Украиной сбили 53 БПЛА

ПВО сбила 53 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 11 ноября запустила по Украине 119 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 53 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) противник атаковал 119 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск — РФ, Гвардейское — Крым, около 80 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.



Основной акцент удара — Донецкая, Харьковская, Днепропетровская и Одесская области.



По состоянии на 09:30 противовоздушная оборона сбила 53 БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.





Зафиксировано попадание 59 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 10 ноября, погибли двое человек.