Нет света: остановлено движение через пункт «Дяковцы» на границе

Пункт пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией. Иллюстрация, созданная ИИ.

На пункте пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией возникли затруднения в движении, сообщает Госпогранслужба Украины.



Из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в международном автомобильном пункте пропуска «Дяковцы» отсутствует промышленное электроснабжение.



В связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов временно не проводится в обоих направлениях. Сейчас принимаются меры по восстановлению подачи электроэнергии.



Пограничники просят учитывать эту информацию при планировании пересечения границы с Румынией и временно пользоваться пунктами пропуска «Красноильск» и «Порубное».

Напомним, российская армия в ночь на 11 ноября запустила по Украине 119 дронов.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»