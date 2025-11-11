Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Нет света: остановлено движение через пункт «Дяковцы» на границе
11 ноября 2025, 11:31

11 ноября 2025, 11:31

Нет света: остановлено движение через пункт «Дяковцы» на границе

Пункт пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией. Иллюстрация, созданная ИИ. Пункт пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией. Иллюстрация, созданная ИИ.

На пункте пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией возникли затруднения в движении, сообщает Госпогранслужба Украины.

Из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в международном автомобильном пункте пропуска «Дяковцы» отсутствует промышленное электроснабжение.

В связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов временно не проводится в обоих направлениях. Сейчас принимаются меры по восстановлению подачи электроэнергии.

Пограничники просят учитывать эту информацию при планировании пересечения границы с Румынией и временно пользоваться пунктами пропуска «Красноильск» и «Порубное».

Напомним, российская армия в ночь на 11 ноября запустила по Украине 119 дронов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

@novosti.dn.ua

