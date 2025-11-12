Ближній бій у Покровську: «Скеля» показала зачистку росіян

«Запакований» окупант під час ближнього бою в Покровську.

У Покровську тривають запеклі бої. Українські військові проводять зачистку штурмових груп росіян, які намагаються закріпитися в зруйнованих будинках міста.



За попередніми даними, у Покровську перебуває понад 500 окупантів, які намагаються утримати позиції в житлових кварталах. На відео, опублікованому підрозділом «Скеля», показано, як бійці проводять зачистку позицій ворога.



На початку ролика зафіксовано контакт із двома окупантами. Після короткої перестрілки українські воїни закидують будинок гранатами, однак отримують поранення й відходять за наказом командира. Після цього укриття росіян знищують FPV-дрони та бомбери.



Згодом ворог підтягнув додаткову піхоту, для зачистки якої відправили чотирьох захисників.



«Почався стрілецький бій. Хлопці спрацювали чітко — обійшли будинок із двох боків, закидали гранатами, змусили ворога тікати. Двох загарбників одразу "поклали"», — розповів один з операторів бою.



На іншій ділянці група «Скелі» виявила «запакованого» окупанта в нетиповому спорядженні, ймовірно зі спецпідрозділу. Для його ліквідації знадобилося три FPV-дрони.

Приліт другого дрона по «запакованому» окупанту.

За один вихід українська четвірка ліквідувала п’ятьох загарбників.



За оцінкою Генерального штабу, минулої доби втрати російських військ на всіх напрямках перевищили тисячу осіб.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»