Окупанти терміново перекидають сили під Покровськ через брак резервів

У районі захопленого Вугледара Донецької області окупанти перекидають особовий склад на Покровський напрямок. Про це повідомили у телеграм-каналі «АТЕШ».



«Щодня у бік Покровська рухається військова техніка з особовим складом, який, ймовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків. У російської армії, очевидно, вичерпано та основні сили, і оперативні резерви для продовження наступу, тому вони змушені терміново оголювати інші ділянки фронту», — йдеться у повідомленні.



За даними агентів із 506-го мотострілецького полку, до їхнього розташування прибувають сотні військовослужбовців щодня. Новоприбулих з інших підрозділів одразу ж відправляють у штурм.



Раніше ми писали, що станом на 12 листопада в Покровську зосереджено понад 500 окупантів. Лише за останню добу вони здійснили 76 спроб штурму позицій Сил оборони України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»