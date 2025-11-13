Зеленський у Запоріжжі нагородив воїнів, які проходять лікування після поранень

У запорізькому шпиталі Володимир Зеленський вручив пораненим бійцям державні нагороди. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час робочої поїздки до Запоріжжя президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де проходять лікування та реабілітацію українські захисники, поранені на складному Запорізькому напрямку. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава держави поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу та стійкість, а також висловив вдячність медикам, які щодня борються за життя поранених. В ході візиту Зеленський вручив захисникам державні нагороди.

«Дякую нашим воїнам за службу та захист України. Спасибі медикам, які щодня рятують життя, повертають надію та допомагають нашим героям стати на ноги. Це величезна відповідальність та надзвичайно важлива місія», — зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський приїхав у Запорізьку область, де відвідав одразу дві бойові бригади — 65-ту та 128-ту.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»