За добу на Донеччині загинув один мирний житель, п'ятеро поранені

За 15 листопада 2025 року на Донеччині загинув один мирний житель — трагедія сталася у Малинівці Покровського району, повідомляється у зверненні голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.



Ще п'ятеро людей в області отримали поранення внаслідок російських обстрілів. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3733 мирних жителя Донеччини та поранила 8453.

Влада підкреслює, що ці цифри не включають дані щодо Маріуполя і Волновахи, де встановити реальну кількість загиблих і поранених поки не є можливим.

Нагадаємо, вчора при ударах по Донецькій області росіяни використали БПЛА «Герань-2».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»