За сутки в Донецкой области погиб один мирный житель, пятеро ранены

За 15 ноября 2025 года в Донецкой области погиб один мирный житель — трагедия произошла в Малиновке Покровского района, сообщается в обращении главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.



Еще пять человек в области получили ранения в результате российских обстрелов. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 3733 мирных жителей Донетчины и ранила 8453.

Власти подчеркивают, что эти цифры не включают данные по Мариуполю и Волновахе, где установить реальное количество погибших и раненых пока не представляется возможным.

Напомним, вчера при ударах по Донецкой области россияне использовали БПЛА «Герань-2».

