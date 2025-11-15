Загарбники завдали удару по Слов'янську: у МВА показали наслідки

Російські окупанти вночі в суботу, 15 листопада, вдарили по Слов'янську на Донеччині. Інформації про постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, росіяни використали БПЛА «Герань-2». На околицях міста пошкоджені житлові будинки.
Раніше ми писали, що прифронтове місто Краматорськ вранці в суботу, 15 листопада, потрапило під російський обстріл.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
