Загарбники завдали удару по Слов'янську: у МВА показали наслідки

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти вночі в суботу, 15 листопада, вдарили по Слов'янську на Донеччині. Інформації про постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни використали БПЛА «Герань-2». На околицях міста пошкоджені житлові будинки.





Раніше ми писали, що прифронтове місто Краматорськ вранці в суботу, 15 листопада, потрапило під російський обстріл.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»