Росіяни ввечері вдарили по Слов'янську: пошкоджено будинки

Російські військові ввечері 16 листопада завдали удару по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни для удару використали дрон «Герань-2».



«Пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих», — уточнив він.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 16 листопада, загинув один цивільний. Крім того, один постраждав.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»