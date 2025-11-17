Росіяни ввечері вдарили по Слов'янську: пошкоджено будинки

Російські військові ввечері 16 листопада завдали удару по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, росіяни для удару використали дрон «Герань-2».
«Пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих», — уточнив він.
Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 16 листопада, загинув один цивільний. Крім того, один постраждав.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях