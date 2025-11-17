Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіяни ввечері вдарили по Слов'янську: пошкоджено будинки
17 листопада 2025, 10:50

Росіяни ввечері вдарили по Слов'янську: пошкоджено будинки

Російські військові ввечері 16 листопада завдали удару по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, росіяни для удару використали дрон «Герань-2».

«Пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих», — уточнив він.

Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 16 листопада, загинув один цивільний. Крім того, один постраждав.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Події
Війна
Місця
Донецька область Слов'янськ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
13:37
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
22:39
Україна повернула ще одну дитину з окупації
21:15
В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
усі новини
23:03
«Шахеди» з різних сторін масовано атакують Дніпро: у місті пролунала серія вибухів
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
21:51
Перевіз наркотики з Дніпра і продав у Краматорську: уродженця Костянтинівки можуть відправити «за ґрати»
21:25
У Слов'янську через куріння загорілася п'ятиповерхівка: бійці ДСНС врятували чоловіка
20:57
«Під потужною атакою дронів»: поліцейські врятували родину із 13-річною дівчинкою з Костянтинівки
19:47
Російські війська обстріляли Краматорську громаду: поранений чоловік
19:33
Армія РФ по всій «сірій зоні» тисне на Лиман: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу міста
19:01
Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 18 листопада
18:10
Війська Росії артилерією та БПЛА завдали ударів по Нікополю: є загиблі та поранені
17:43
Російська армія просунулася під Лиманом, Часовим Яром та Гуляйполем – DeepState
17:37
Окупанти скинули вісім авіабомб на територію Бєлгородщини
17:05
Пошкоджено будинок та машину при російському обстрілі Краматорська
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:52
5 причин подарувати AirPods людині, яка постійно слухає музику або подкасти (реклама)
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
16:26
На фронті дедалі частіше помічають новий ударний дрон «Шахед-101»
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:28
У Нікополі та Павлоградському районі росіяни вбили і поранили мирних жителів — наслідки обстрілу
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
усі новини
ВІДЕО
Евакуйовані з Костянтинівки. Фото: поліція «Під потужною атакою дронів»: поліцейські врятували родину із 13-річною дівчинкою з Костянтинівки
17 листопада, 20:57
Тор-М1 в об'єктиві дрона ГУР. «Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
17 листопада, 15:35
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17 листопада, 15:00
FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим» FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»
17 листопада, 13:53
Винищувач ПС ЗСУ Mirage 2000. Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі
17 листопада, 12:42
Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж
17 листопада, 10:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір