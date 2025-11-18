Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українські війська знищили групу ГРУ РФ у Мирнограді – ЗСУ
18 листопада 2025, 23:10

Українські війська знищили групу ГРУ РФ у Мирнограді – ЗСУ

Український військовий. Фото: 82-га десантно-штурмова бригада ЗСУ Український військовий. Фото: 82-га десантно-штурмова бригада ЗСУ

Російські війська продовжують безрезультативні спроби скувати оборону міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Днями у місті українські військові знищили групу ГРУ РФ. Такі підрозділи йдуть у другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

«Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян проникнути до Мирнограда з боку села Красний Лиман. Наші військові знищують противника на підступах до міста», – розповіли у корпусі.

Нагадаємо, що у Покровську на Донеччині зростає кількість стрілецьких боїв, на північ від міста зафіксували піхоту РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Місця
Мирноград
Організації
ЗСУ ЗС РФ ГРУ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ РФ
