Українські війська знищили групу ГРУ РФ у Мирнограді – ЗСУ

Український військовий. Фото: 82-га десантно-штурмова бригада ЗСУ

Російські війська продовжують безрезультативні спроби скувати оборону міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Днями у місті українські військові знищили групу ГРУ РФ. Такі підрозділи йдуть у другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.



«Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян проникнути до Мирнограда з боку села Красний Лиман. Наші військові знищують противника на підступах до міста», – розповіли у корпусі.

Нагадаємо, що у Покровську на Донеччині зростає кількість стрілецьких боїв, на північ від міста зафіксували піхоту РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко