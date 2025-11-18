В Покровске растет количество стрелковых боев: севернее города зафиксировали пехоту РФ – ВСУ

Российские оккупанты в Покровске. Фото: кадр из видео

В городе Покровск Донецкой области растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери российской армии от прямого огня. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Всего с начала ноября Силы обороны Украины ликвидировали в городе 314 оккупантов, еще 71 – ранен.



Зафиксировали появление россиян севернее Покровска. Несколько пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Захватчиков уничтожили.



«Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к селу Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности протиснуть оборону Покровска и использовать его в качестве плацдарма для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город», – рассказали в 7-м корпусе.

Напомним, что российские военные при штурме Покровска использовали ребенка как «живой щит», СБУ перехватила приказ командования.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко