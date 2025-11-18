Украинские войска уничтожили группу ГРУ РФ в Мирнограде – ВСУ

Украинский военный. Фото: 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ

Российские войска продолжают безрезультативные попытки сковать оборону города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



На днях в городе украинские военные уничтожили группу ГРУ РФ. Такие подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение заданий первого эшелона.



«Фиксируем увеличение количества попыток россиян проникнуть в Мирноград со стороны села Красный Лиман. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу», – рассказали в корпусе.

Напомним, что в Покровске на Донетчине растет количество стрелковых боев, севернее города зафиксировали пехоту РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко