Евакуація з Лиману. У поліції розповіли, як вона проходить і чи є у місті діти

Евакуація з Донецької області. Фото: поліція

Дуже важко евакуювати людей з міста Лиман. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, найголовніша проблема – російські дрони.



«Багато дронів. У нас вже були випадки, коли били навіть по перехожих, по людях, які просто йшли вулицями у Лимані. Саме дронова складова – найголовніша проблема. Це PFV на радіоуправлінні та оптоволокні. І це не лише Лиман. Це і Костянтинівка, і будь-який інший напрямок», – сказав Дяченко.



Речник поліції Донеччини зазначив, що у місті є ті, хто відмовляється від евакуації, а деякі самі хочуть виїхати й вже із зібраними речами.



«Офіційно дітей у місті немає. Але ніхто не відкидає того факту, що люди можуть повернутися. Було таке, що сім'ї з дітьми поверталися. І ми евакуювали їх і один, і два, і три рази», – додав він.

Нагадаємо, що 18 листопада у Донецькій області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Комишувахи.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко