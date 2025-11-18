Кожна друга атака армії РФ — на Покровськ та Костянтинівку

Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби в зоні бойових дій зафіксовано 151 зіткнення — про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ на ранок 18 листопада 2025 року. Із них на Донецькому, Запорізькому та Дніпропетровському фронтах відбулося 107 боїв. Найнапруженіша ділянка — Покровськ. Тут за добу сталося 40 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог зробив дев'ять атак, намагаючись просунутися в районах Нового Світу, Зарічного та Дробишевого. На Слов'янському напрямку відбулося десять спроб прориву оборони в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

За словами воєнблогера Олега Петренка, у південній частині Сіверська російська піхота потрапила під щільний удар українських дронів — у районі провулку Тимірязєва. Раніше ворожі сили фіксувалися приблизно за 800 метрів на південь від міста.

На Краматорському напрямку російські підрозділи двічі намагалися пробити оборону в районах Ступочек та Оріхово-Василівки. За даними Петренка, на схід від Новомаркового противник просунувся вздовж каналу Сіверський Донець—Донбас. Така конфігурація фронту дозволяє йому готувати штурм Новомарково як зі сходу, так і з півдня, особливо користуючись густим туманом.



На Костянтинівському напрямку ворог активізувався особливо сильно — 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки, а також у напрямку Костянтинівки та Софіївки.

Покровський напрямок — українські захисники відбили 40 штурмів біля населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

За інформацією воєнблогера Петренка, у Покровську російські війська закріпилися у промисловій зоні на заході міста та у районі селища Щербакова. Решта Динасового селища перейшла в «сіру зону». У Мирнограді противник продовжує тиснути із району шахти «5/6» у бік західних кварталів.

На Олександрівському напрямку (Дніпропетровщина) зафіксовано 13 атак у районах Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Березового, Красногорського та Першотравневого.

Петренко зазначає, що російська сторона опублікувала кадри із встановленням прапорів у населеному пункті Гай, заявивши про його захоплення. Раніше, 31 жовтня, вона також оголошувала про заняття Новоолександрівки, проте пізніше цей населений пункт перейшов у сіру зону через контратаку українських військ. За останніми даними, штурм Гая вівся саме з боку Новоолександрівки.

Гуляйпільський напрямок: ворог десять разів намагався просунутися в районах Солодкого, Рівнопілля, Яблукового та Зеленого Гаю.



За незалежною оцінкою Петренка, російські сили просунулися на північ від Рівного і на схід від Яблукового — на ділянці близько 6,5 км². Бої продовжуються на західній околиці Солодкого, на захід від Рівнопілля, на південь від Яблукового і на ближніх підступах до Веселого.

На Оріхівському напрямку окупанти зробили одну спробу наступу у бік Приморського. На Придніпровському — дві безуспішні спроби наблизитися до позицій українських захисників.

