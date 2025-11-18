Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Кожна друга атака армії РФ — на Покровськ та Костянтинівку
18 листопада 2025, 11:08

Кожна друга атака армії РФ — на Покровськ та Костянтинівку

Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби в зоні бойових дій зафіксовано 151 зіткнення — про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ на ранок 18 листопада 2025 року. Із них на Донецькому, Запорізькому та Дніпропетровському фронтах відбулося 107 боїв. Найнапруженіша ділянка — Покровськ. Тут за добу сталося 40 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог зробив дев'ять атак, намагаючись просунутися в районах Нового Світу, Зарічного та Дробишевого. На Слов'янському напрямку відбулося десять спроб прориву оборони в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

За словами воєнблогера Олега Петренка, у південній частині Сіверська російська піхота потрапила під щільний удар українських дронів — у районі провулку Тимірязєва. Раніше ворожі сили фіксувалися приблизно за 800 метрів на південь від міста.

Джерело: t.me/petrenko_iHS Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Краматорському напрямку російські підрозділи двічі намагалися пробити оборону в районах Ступочек та Оріхово-Василівки. За даними Петренка, на схід від Новомаркового противник просунувся вздовж каналу Сіверський Донець—Донбас. Така конфігурація фронту дозволяє йому готувати штурм Новомарково як зі сходу, так і з півдня, особливо користуючись густим туманом.

На Костянтинівському напрямку ворог активізувався особливо сильно — 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки, а також у напрямку Костянтинівки та Софіївки.

Покровський напрямок — українські захисники відбили 40 штурмів біля населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

За інформацією воєнблогера Петренка, у Покровську російські війська закріпилися у промисловій зоні на заході міста та у районі селища Щербакова. Решта Динасового селища перейшла в «сіру зону». У Мирнограді противник продовжує тиснути із району шахти «5/6» у бік західних кварталів.

Джерело: t.me/petrenko_iHS Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Олександрівському напрямку (Дніпропетровщина) зафіксовано 13 атак у районах Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Березового, Красногорського та Першотравневого.

Петренко зазначає, що російська сторона опублікувала кадри із встановленням прапорів у населеному пункті Гай, заявивши про його захоплення. Раніше, 31 жовтня, вона також оголошувала про заняття Новоолександрівки, проте пізніше цей населений пункт перейшов у сіру зону через контратаку українських військ. За останніми даними, штурм Гая вівся саме з боку Новоолександрівки.

Джерело: t.me/petrenko_iHS Джерело: t.me/petrenko_iHS

Гуляйпільський напрямок: ворог десять разів намагався просунутися в районах Солодкого, Рівнопілля, Яблукового та Зеленого Гаю.

За незалежною оцінкою Петренка, російські сили просунулися на північ від Рівного і на схід від Яблукового — на ділянці близько 6,5 км². Бої продовжуються на західній околиці Солодкого, на захід від Рівнопілля, на південь від Яблукового і на ближніх підступах до Веселого.

На Оріхівському напрямку окупанти зробили одну спробу наступу у бік Приморського. На Придніпровському — дві безуспішні спроби наблизитися до позицій українських захисників.

Раніше ми писали, що російська армія по всій сірій зоні продовжує тиск на місто Лиман Донецької області.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область Покровськ Дніпропетровська область
Інше
лінія оборони
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
13:37
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
22:39
Україна повернула ще одну дитину з окупації
21:15
В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
усі новини
13:23
Офіційний сайт Сил ТрО ЗСУ зламали: опубліковані дані є неправдивими
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:27
«Шахеди» вночі вдарили по Дмитро-Дар'ївці на Донеччині: зруйновані майже 10 будинків, є поранена
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
12:08
Армія РФ просунулася під Торецьком та Гуляйполем – DeepState
11:46
Війська Росії атакували об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині: поранені п'ять енергетиків, один – у важкому стані
11:22
Новий іранський БПЛА «Шахед-107» помічений над Сумами
11:20
На Івано-Франківщині внаслідок масованого удару постраждали три людини: серед них – діти
10:40
Росія атакувала критичну інфраструктуру України: ППО збила більшість цілей
10:18
У Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ
10:09
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще чотири – поранені
09:55
Росія знову атакує енергетику України: введені аварійні відключення
09:50
Масована атака «шахедів» на Харків: кількість постраждалих перевищила 40 людей, серед них діти
09:29
Су-27 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по скупченню окупантів у Покровську
08:58
Двоє людей загинули внаслідок російського удару по Тернополю
08:38
Масована атака РФ по Україні: удари по п’яти областях, є постраждалі
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
02:18
Пожежа у багатоповерхівці та понад 30 постраждалих: Харків знову атаковано російськими безпілотниками
23:43
ЗСУ застосували ракетні комплекси ATACMS для завдання удару по військових об'єктах в Росії. Що відомо
23:14
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
23:10
Українські війська знищили групу ГРУ РФ у Мирнограді – ЗСУ
22:38
Російський безпілотник атакував машину у селищі під Дружківкою: водій поранений
22:06
У Донецькій області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із Комишувахи
20:59
Російська армія «Смерчем» та БПЛА вдарила по Костянтинівці: у місті пошкоджені багатоповерхівки та музей
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:31
У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв: на північ від міста зафіксували піхоту РФ – ЗСУ
19:09
Відключення світла. Коли та як діятимуть графіки 19 листопада в Україні
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
18:11
Російські війська просунулися під Лиманом та Мирноградом – DeepState
17:34
Російські військові при штурмі Покровська використовували дитину як «живий щит»: СБУ перехопила наказ командування
усі новини
ВІДЕО
Проліт безпілотника «Шахед-107» над Сумами. Новий іранський БПЛА «Шахед-107» помічений над Сумами
19 листопада, 11:22
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Масована атака «шахедів» на Харків: кількість постраждалих перевищила 40 людей, серед них діти
19 листопада, 09:50
Момент удару по загарбниках у Покровську. Су-27 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по скупченню окупантів у Покровську
19 листопада, 09:29
Фото: Суспільне Двоє людей загинули внаслідок російського удару по Тернополю
19 листопада, 08:58
Удар РФ по Харкову. Масована атака РФ по Україні: удари по п’яти областях, є постраждалі
19 листопада, 08:38
Російські окупанти у Покровську. Фото: кадр із відео У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв: на північ від міста зафіксували піхоту РФ – ЗСУ
18 листопада, 19:31

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір