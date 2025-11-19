Российские войска вошли в Северск: южный фланг под давлением

Российские войска вошли в Северск

Российские войска сумели проломить одну из наиболее укрепленных и долго удерживаемых украинских линий обороны в Донецкой области. Об этом сообщает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.



По его словам, подразделения РФ «захватили села Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в Северск с южной стороны, контролируя уже около 20% территории города».



Детали происходящего подтверждают и украинские военные. Боец с позывным Мучной отмечает, что южный фланг Северска «реально начал проседать».

По его словам, российские штурмовые группы заходят малыми подразделениями и пытаются закрепиться в частном секторе. «Ситуация подходит к переломному моменту», — подчеркивает он, описывая растущее давление на оборону города.

Ранее мы писали, что восточнее Новомарково противник продвинулся вдоль канала Северский Донец—Донбасс. Такая конфигурация фронта позволяет ему готовить штурм Новомарково как с востока, так и с юга.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»