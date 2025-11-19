Білий дім прискорює мирний план: Зеленському можуть подати умови вже завтра — Politico

Президент США Дональд Трамп готує фінальну мирну угоду. Фото: Politico

Рамкова угода про припинення війни між Росією та Україною, за даними джерел, може бути узгоджена у найближчий термін. Як стверджує видання Politico, документ збираються подати Києву та Євросоюзу «як уже ухвалене та остаточне рішення».



Видання повідомляє з посиланням на високопоставленого представника Білого дому, що команда президента США Дональда Трампа вела переговори з Москвою у закритому форматі — без участі України та країн ЄС. «Вашингтону важливо показати результат, і він хоче зробити це швидко», — підкреслило джерело.



За інформацією Politico, у Білому домі вважають, що українське керівництво опиниться під тиском одразу кількох чинників — від внутрішніх корупційних скандалів до просування російських військ на низці ділянок фронту. «Ці обставини, на думку американської адміністрації, можуть підштовхнути Київ до прийняття запропонованих умов», — йдеться у публікації.



Повідомляється також, що новий американський план можуть подати президентові України Володимиру Зеленському вже 20 листопада — під час його зустрічі з делегацією високопоставлених представників армії США.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»