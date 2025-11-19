Ердоган закликав відновити Стамбульський процес, Зеленський — прискорити обміни та повернути полонених

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган роблять заяви для преси. Скріншот

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган зробили заяви для ЗМІ. Публікуємо головні тези звернень лідерів України та Туреччини на спільному брифінгу.



Президент Туреччини наголосив на необхідності відновлення Стамбульського процесу та повернення до прагматичних переговорів. «Ми очікуємо на конструктивну підтримку Стамбульського процесу від усіх, хто прагне припинення кровопролиття», — сказав Ердоган.

Також він нагадав, що Туреччина підтверджує свою незмінну позицію: «Ми ще раз підтверджуємо нашу відданість територіальній цілісності, суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера України».

Турецький президент окремо виділив підтримку кримських татар, які є «унікальним історичним та культурним мостом між Україною та Туреччиною». «Крим — це Україна, як і інші окуповані території», — підкреслив Ердоган.

Незважаючи на війну, Туреччина має на меті збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів. Турецькі підприємці, за його словами, «незважаючи на всі складнощі, продовжують працювати в Україні та готові брати участь у її відновленні».

Ердоган заявив, що Анкара готова обговорювати з Росією будь-які пропозиції, які можуть прискорити припинення вогню та відкрити шлях до «справедливого та міцного миру». Він високо оцінив участь США у цьому процесі та висловив співчуття українському народу через трагічні наслідки війни.

Володимир Зеленський сказав, що Україна та Туреччина обговорили оборонні проєкти, координацію заради захисту громадян та безпеку у Чорному морі. «Забезпечити безпеку в Чорному морі можна лише разом із Туреччиною», — зазначив Зеленський.

Окремо він зупинився на питанні обмінів військовополонених та повернення українських дітей: «Ми дуже намагаємось відновити обміни. Туреччина нам у цьому дуже допомагає. Вже 2500 українських військовополонених повернуто або перебувають на шляху додому».

Зеленський висловив сподівання, що до кінця року вдасться повернути значну кількість українців. Завершуючи виступ, він наголосив на важливості дипломатії: «Війна має закінчитися. Мир не має альтернативи. Росія має розуміти: за війну та вбивства не може бути жодної нагороди».

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»