Просування росіян у Покровську. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися поблизу сіл Володимирівка та Шахове на Донеччині.



Крім того, російська армія просунулася у селищі Степногірськ у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу зафіксували 59 боєзіткнень, зокрема в районах Покровська та Володимирівки, на Оріхівському – Сили оборони України відбили чотири атаки, у тому числі у бік Степногірська.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували окупацію Куп'янська, Ямполя і 70% Покровська, раніше начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів про їх захоплення голові Кремля Володимиру Путіну.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко