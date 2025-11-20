Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ВСУ опровергли оккупацию Купянска, Ямполя и 70% Покровска: ранее Герасимов доложил Путину об их захвате
20 ноября 2025, 22:50

В ВСУ опровергли оккупацию Купянска, Ямполя и 70% Покровска: ранее Герасимов доложил Путину об их захвате

Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова главе Кремля Владимиру Путину. Фото: кадр из видео Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова главе Кремля Владимиру Путину. Фото: кадр из видео

Российское руководство продолжает делать дешевые информационные провокации. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

В частности, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе главе Кремля Владимиру Путину сообщил о якобы полном захвате города Купянск на Харьковщине и поселка Ямполь на Донетчине.

«Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и на его окраинах продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались. Похожая ситуация и с Ямполем. В районе поселка продолжаются поисково-ударные действия наших войск. Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанск на Харьковщине и 70% города Покровск на Донетчине», – сказали в ведомстве.

По данным ГШ, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация оккупантов в городской застройке.

«Организовываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются», – добавили там.

Напомним, что начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, до какого срока Россия хочет полностью захватить Донецкую область.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Валерий Герасимов
Места
ямполь Покровск Мирноград Купянск Волчанск
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Оккупация Опровержение ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
все новости
22:50
В ВСУ опровергли оккупацию Купянска, Ямполя и 70% Покровска: ранее Герасимов доложил Путину об их захвате
22:08
В ВСУ показали удар российской трехтонной авиабомбы по Мирнограду: это одно из самых мощных вооружений РФ
21:38
Буданов рассказал, до какого срока Россия хочет полностью захватить Донецкую область
21:09
Российский беспилотник атаковал машину в Константиновке: пострадала женщина
20:41
Американский доброволец ВСУ взял в плен четырех российских военных в Серебрянском лесу
19:38
Зеленский получил от США «мирный план» Трампа: президент Украины хочет лично его обсудить с главой Белого дома
19:02
Отключения света в Украине. Как будут действовать графики 21 ноября
18:22
В ВСУ и ГВА ответили, есть ли сейчас российские войска в Северске: ранее журналист Bild заявил о прорыве обороны
17:28
ВСУ ночью ударили по сосредоточению российской армии в оккупированной Донецкой области
17:11
Армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области: объекты повреждены
16:56
Российский дрон ударил по Краматорской громаде: ранена женщина
16:50
Генералы США прибыли в Киев: Зеленскому предлагают «мирный план»
16:30
Британские ПВО Terrahawk Paladin прибыли в украинскую армию
16:05
«Шахеды» атаковали Славянск и Краматорск: в городах повреждены дома, есть раненый
16:03
Минобороны закупило 250 000 пар зимних перчаток для военных
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
15:05
Украина узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026
14:45
Польша закрывает последнее консульство РФ
14:14
Спасатели нашли попугая под завалами обстрелянной многоэтажки в Тернополе
все новости
ВИДЕО
Удар российской трехтонной авиабомбы по Мирнограду. Фото: кадр из видео В ВСУ показали удар российской трехтонной авиабомбы по Мирнограду: это одно из самых мощных вооружений РФ
20 ноября, 22:08
Пленные оккупанты в Серебрянском лесу. Фото: кадр из видео Американский доброволец ВСУ взял в плен четырех российских военных в Серебрянском лесу
20 ноября, 20:41
Спасатели достали попугая из-под завалов многоэтажки в Тернополе. Спасатели нашли попугая под завалами обстрелянной многоэтажки в Тернополе
20 ноября, 14:14
Кризис власти: звучит призыв создать правительство национального единства Кризис власти: звучит призыв создать правительство национального единства
20 ноября, 12:12
F-16 Украины преследует российскую ракету: появилось видео F-16 Украины преследует российскую ракету: появилось видео
20 ноября, 10:05
В Пермском крае произошел пожар и взрыв газовых цистерн на железной дороге В Пермском крае произошел пожар и взрыв газовых цистерн на железной дороге
20 ноября, 08:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор