В ВСУ опровергли оккупацию Купянска, Ямполя и 70% Покровска: ранее Герасимов доложил Путину об их захвате

Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова главе Кремля Владимиру Путину. Фото: кадр из видео

Российское руководство продолжает делать дешевые информационные провокации. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В частности, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе главе Кремля Владимиру Путину сообщил о якобы полном захвате города Купянск на Харьковщине и поселка Ямполь на Донетчине.



«Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и на его окраинах продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались. Похожая ситуация и с Ямполем. В районе поселка продолжаются поисково-ударные действия наших войск. Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанск на Харьковщине и 70% города Покровск на Донетчине», – сказали в ведомстве.



По данным ГШ, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация оккупантов в городской застройке.



«Организовываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются», – добавили там.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко