Томагавки замість військ: що стоїть за американським планом
23 листопада 2025, 13:46

Томагавки замість військ: що стоїть за американським планом

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Американський мирний план передбачає потенційну передачу Києву крилатих ракет Tomahawk, проте лише після завершення активної фази бойових дій. Про це повідомляє колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, посилаючись на обізнані джерела у політичних колах США.

За даними журналіста, в адміністрації США визнають, що запропоновані Україні гарантії безпеки, викладені у 28-пунктному документі, виглядають «не досить міцними». Джерела припускають, що президент Дональд Трамп може переглянути й інші положення, зокрема, вимогу обмежити чисельність Збройних сил України до 600 тисяч осіб.

Ракети Tomahawk обговорюються як альтернатива розміщенню підрозділів європейських країн на українській території після припинення вогню. Як наголошує Ігнатіус, американські чиновники сприймають такий крок як інструмент «сили стримування» без прямої присутності іноземних військ.

Один із представників адміністрації, на якого посилається видання, заявив, що «суверенітет України не може бути поставлений під загрозу», оскільки будь-яке ослаблення позиції Києва «відчинить двері до Європи для подальшої дестабілізації». Він також наголосив, що команда Трампа має намір продовжувати передачу Україні розвідувальної інформації.

The Washington Post зазначає, що Білий дім цими тижнями активно намагається довести американському суспільству, Києву та європейським союзникам, що план Трампа «не такий проросійський, як може здатися на перший погляд».

Водночас Ігнатіус наводить відомості про закриті переговори у США, де міністр оборони України Рустем Умеров, за словами кількох американських чиновників, натякнув на потенційну готовність президента Володимира Зеленського до компромісу щодо майбутнього статусу Донецької області.

За їхніми даними, під час зустрічі у Флориді Умеров повідомив, що Київ розглядає різні сценарії територіального врегулювання саме по Донецькій області в обмін на стійке припинення вогню та подальше укладання мирної угоди. Йшлося про варіанти, що фігурують у неофіційному плані, який активно просувають американський підприємець Стів Уіткофф та російський мільярдер Кирило Дмитрієв.

Діапазон можливих компромісів варіюється від заморожування лінії фронту на поточних позиціях (тобто фактичного визнання існуючої лінії розмежування) до значно ширших поступок, аж до визнання повного контролю Росії над захопленою територією.

Раніше ми писали, що нову українську переговорну групу очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Зеленського, саме він керуватиме командою, сформованою «для комплексного обговорення пропозицій наших партнерів та захисту інтересів України».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

