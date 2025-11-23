Томагавки вместо войск: что стоит за американским планом по Украине

Фото: The Washington Post

Американский мирный план предусматривает потенциальную передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, однако лишь после завершения активной фазы боевых действий. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на осведомленные источники в политических кругах США.



По данным журналиста, в администрации США признают, что предложенные Украине гарантии безопасности, изложенные в 28-пунктном документе, выглядят «не достаточно прочными». Источники допускают, что президент Дональд Трамп может пересмотреть и другие положения — в частности, требование ограничить численность Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек.



Ракеты Tomahawk обсуждаются как альтернатива размещению подразделений европейских стран на украинской территории после предполагаемого прекращения огня. Как подчеркивает Игнатиус, американские чиновники воспринимают такой шаг как инструмент «силы сдерживания» без прямого присутствия иностранных войск.



Один из представителей администрации, на которого ссылается издание, заявил, что «суверенитет Украины не может быть поставлен под угрозу», поскольку любое ослабление позиции Киева «откроет двери в Европу для дальнейшей дестабилизации». Он также подчеркнул, что команда Трампа намерена продолжать передачу Украине разведывательной информации.



The Washington Post отмечает, что Белый дом в эти недели активно пытается доказать американскому обществу, Киеву и европейским союзникам, что план Трампа «не столь пророссийский, как может показаться на первый взгляд».

Одновременно с этим Игнатиус приводит сведения о закрытых переговорах в США, где министр обороны Украины Рустем Умеров, по словам нескольких американских чиновников, намекнул на потенциальную готовность президента Владимира Зеленского к компромиссу по будущему статуса Донецкой области.

По их данным, во время встречи во Флориде Умеров сообщил, что Киев рассматривает различные сценарии территориального урегулирования именно по Донецкой области в обмен на устойчивое прекращение огня и последующее заключение мирного соглашения. Речь шла о вариантах, фигурирующих в неофициальном плане, который активно продвигают американский предприниматель Стив Уиткофф и российский миллиардер Кирилл Дмитриев.



Диапазон возможных компромиссов варьируется от заморозки линии фронта на текущих позициях (то есть фактического признания существующей линии разграничения) до значительно более широких уступок, вплоть до признания полного контроля России над захваченной территорией.

Ранее мы писали, что новую украинскую переговорную группу возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Зеленского, именно он будет руководить командой, сформированной «для комплексного обсуждения предложений наших партнеров и защиты интересов Украины».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»