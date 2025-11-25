Атака БПЛА на Краматорськ: у місті загорілася багатоповерхівка

Вдень 25 листопада російські війська вдарили по місту Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.
За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа на сьомому поверсі будинку.
«Пожежу вже загасили. Її площа склала 22 квадратні метри. Пожежа виникла на балконі й поширилася у житлову кімнату. У квартирі нікого не було. Щільного задимлення не було, тому евакуація не проводилася. Інформація про постраждалих не надходила», – розповів речник ДСНС Донеччини.
Нагадаємо, що російський БПЛА атакував дев'ятиповерховий будинок у Краматорську о 14:25.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко