Атака БПЛА на Краматорськ: у місті загорілася багатоповерхівка

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Вдень 25 листопада російські війська вдарили по місту Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа на сьомому поверсі будинку.



«Пожежу вже загасили. Її площа склала 22 квадратні метри. Пожежа виникла на балконі й поширилася у житлову кімнату. У квартирі нікого не було. Щільного задимлення не було, тому евакуація не проводилася. Інформація про постраждалих не надходила», – розповів речник ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, що російський БПЛА атакував дев'ятиповерховий будинок у Краматорську о 14:25.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко