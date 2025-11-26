НАБУ викрило мільйонні розкрадання на опаленні та водопостачанні прифронтових міст Донеччини: затриманий ексголова департаменту Донецької ОВА

Затримання фігуранта справи. Фото: НАБУ

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної військової адміністрації. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.



За даними слідства, навесні 2023 року учасники групи визначили об'єкти, які підлягають відновленню за бюджетні гроші. Вони штучно завищили вартість обладнання та робіт, зімітували конкуренцію на торгах та забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якої здійснював однокласник начальника департаменту. Попри відсутність належної проєктної документації, з нею уклали контракт вартістю понад 200 мільйонів гривень на постачання та підключення семи модульних котелень у містах Селидове та Українськ. І хоча самі котельні поставили, підключили з них лише дві, але й ті не працювали через брак.



Наступний етап схеми реалізували у місті Святогірськ під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. За договорами гроші перераховувалися за роботи, які не виконувалися або робилися «кустарним» методом – без дозволів, проєктів та з грубими порушеннями норм. Для приховування злочину учасники групи підробляли акти виконаних робіт, безпідставно продовжували терміни договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, щоб вони прийняли об'єкти на баланс.



Внаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 140 мільйонів гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, а жителі прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.



НАБУ та САП повідомили п'ятьом учасникам схеми про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Організаторів злочинної групи, екскерівника департаменту та його однокласника затримали.

Нагадаємо, що у листопаді НАБУ та САП у рамках операції «Мідас» повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко