На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА

Аварія на водоводі в окупованій Луганській області. Фото: «Луганськвода»

В окупованій Луганській області щонайменше у п'яти містах ситуація з централізованим водопостачанням є критичною. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, йдеться про окуповані у 2014 році та забуті Росією міста Алчевськ, Сорокине, Брянка, Кадіївка та Антрацит.



«Графіків подачі води загарбники не дотримуються – її потрібно чекати по кілька діб. Подекуди – по кілька тижнів. Підвезення технічної води – мінімальне», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що більшість окупованого міста Лисичанськ на Луганщині четвертий рік буде без опалення, московська компанія кинула ремонт.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко