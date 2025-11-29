Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Єрмак заявив, що не хоче створювати проблеми Зеленському та вирушає на фронт
29 листопада 2025, 10:09

Андрій Єрмак, колишній керівник офісу президента України Володимира Зеленського, заявив, що вирушає на передову. Це сталося за кілька годин після того, як Єрмак подав заяву про відставку з цієї посади після рейду в його будинку, проведеного Національним антикорупційним бюро. Пише The New York Post.

«Я вирушаю на передову та готовий до будь-яких нападків. Я чесна та порядна людина», — написав Андрій Єрмак в емоційному текстовому повідомленні The Post у п'ятницю ввечері.

Потім він вибачився за те, що більше не відповідатиме на дзвінки. Він не сказав, коли і як він має намір вирушити на передову війни проти Росії.

«Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2022 року», — написав він, маючи на увазі день, коли Росія розпочала повномасштабну війну. — Може, ми ще побачимось. Слава Україні».

Єрмак не повідомив подробиць про те, як він збирається вирушити на передову та чи приєднається він до Збройних сил України.

«Мене зганьбили, і моя гідність не була захищена, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми Зеленському; я вирушаю на передову. Мене обурює бруд проти мене, і ще більше обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду», — додав він.

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила The Post, що «в його будинку було проведено обшук, але після цього жодних процесуальних дій не було».

«Єрмак пішов у відставку, тому що хотів покласти край спекуляціям», — сказала вона.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року у керівника офісу президента України Андрія Єрмака детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки, пов'язані з розслідуванням НАБУ справи «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері.

Згодом Зеленський повідомив, що звільнив Андрія Єрмака з посади, і тепер на офіс президента чекає перезавантаження. Глава держави сказав, що у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП.

У ході «Операції Мідас» було розкрито схему, яка нібито змушувала підрядників «Енергоатому» виплачувати від 10 до 15 відсотків відкатів — або ризикувати потрапити до чорного списку.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка «Новин Донбасу»

