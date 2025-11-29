Єрмак заявив, що не хоче створювати проблеми Зеленському та вирушає на фронт

Андрій Єрмак, колишній керівник офісу президента України Володимира Зеленського, заявив, що вирушає на передову. Це сталося за кілька годин після того, як Єрмак подав заяву про відставку з цієї посади після рейду в його будинку, проведеного Національним антикорупційним бюро. Пише The New York Post.



«Я вирушаю на передову та готовий до будь-яких нападків. Я чесна та порядна людина», — написав Андрій Єрмак в емоційному текстовому повідомленні The Post у п'ятницю ввечері.



Потім він вибачився за те, що більше не відповідатиме на дзвінки. Він не сказав, коли і як він має намір вирушити на передову війни проти Росії.



«Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2022 року», — написав він, маючи на увазі день, коли Росія розпочала повномасштабну війну. — Може, ми ще побачимось. Слава Україні».



Єрмак не повідомив подробиць про те, як він збирається вирушити на передову та чи приєднається він до Збройних сил України.



«Мене зганьбили, і моя гідність не була захищена, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми Зеленському; я вирушаю на передову. Мене обурює бруд проти мене, і ще більше обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду», — додав він.



Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила The Post, що «в його будинку було проведено обшук, але після цього жодних процесуальних дій не було».



«Єрмак пішов у відставку, тому що хотів покласти край спекуляціям», — сказала вона.



Нагадаємо, 28 листопада 2025 року у керівника офісу президента України Андрія Єрмака детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки, пов'язані з розслідуванням НАБУ справи «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері.



Згодом Зеленський повідомив, що звільнив Андрія Єрмака з посади, і тепер на офіс президента чекає перезавантаження. Глава держави сказав, що у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП.



У ході «Операції Мідас» було розкрито схему, яка нібито змушувала підрядників «Енергоатому» виплачувати від 10 до 15 відсотків відкатів — або ризикувати потрапити до чорного списку.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка «Новин Донбасу»