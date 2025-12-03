Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Удар по Слов'янську: двоповерховий будинок зруйновано, під завалами шукають людей
03 грудня 2025, 17:36

Удар по Слов'янську: двоповерховий будинок зруйновано, під завалами шукають людей

Момент удару Кабом. Скріншот Момент удару Кабом. Скріншот

Сьогодні, 3 грудня, по Слов'янську було завдано удару, ймовірно КАБами. За словами очевидців, снаряд потрапив до двоповерхового житлового будинку.

Точного номера будівлі вони назвати не змогли, проте підтверджують, що споруда повністю зруйнована.

Повідомляється, що під завалами можуть бути люди.

На місці працюють пожежники та рятувальні служби, продовжуються пошуково-рятувальні операції. Офіційної інформації від влади ще не надходило.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, російська армія FPV-дроном завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ
Інше
КАБи
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:13
У Донецьку та Макіївці зафіксовано масову атаку дронів: понад 50 БПЛА в небі
16:59
Росія почала видавати свої біометричні закордонні паспорти жителям окупованої Донеччини
16:27
ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму
11:47
У Сіверськодонецьку за 3,5 роки окупації обміліли два озера: росіяни ігнорували проблему – ОВА
11:27
Суд вирішив розглядати справу про катування в окупації жителів Запорізької області у закритому режимі
10:20
Партизани знайшли нову позицію ППО окупантів у Севастополі
15:54
Покровськ не захоплений, але окупанти вже роздають російські паспорти
14:57
ССО вдарили по важливим цілям армії РФ на Донбасі
16:34
У захопленій Макіївці з серпня немає води в кранах: у черзі за водою жінці стало погано
16:21
Спецоперація в окупованому Бердянську: загинуло п'ять загарбників, ще четверо — у тяжкому стані
16:13
Депортація у вигляді усиновлення. Окупанти вивезли 12 сиріт з Мелітопольського району Запорізької області
11:36
FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька
16:00
У Донецьку демонтують аварійні опори головного мосту: ремонт триватиме до 2026 року — ФОТО
22:00
Волинець: Метан, важкі метали та радіація містяться у затоплених шахтах окупованого Донбасу
19:33
Блокування WhatsApp в РФ — цифрова ізоляція для українців в окупації
22:30
Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження
18:04
РФ вивозить ще 400 українських дітей із ТОТ під виглядом «відпочинку»
14:00
Окупанти перетворили базу відпочинку в Севастополі на замаскований штаб
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська ►
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
14:09
Дрони атакували склади боєприпасів, місце скупчення особового складу та зенітний комплекс росіян на окупованій Донеччині
10:20
П’яних військових РФ у Донецьку налякала жовта стрічка
14:59
В окупованому Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молоді: його затримали
13:48
Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО
13:31
Російську армію накрили сезонні ГРВІ та грип — «АТЕШ»
12:32
У Ростовській області посилили перевірки авто з українськими номерами
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
усі новини
22:44
Використовували «втемну»: медсестру з Краматорська засудили за передачу даних про ЗСУ
22:13
У Донецьку та Макіївці зафіксовано масову атаку дронів: понад 50 БПЛА в небі
21:13
Ракета «Іскандер-М» зруйнувала адміністративну будівлю та житлові будинки у Кривому Розі
20:14
НАТО офіційно ліквідувало Раду «Росія — НАТО»
19:49
Дев'ять авіабомб по Слов'янську: поранено восьмеро людей, серед них — діти
19:12
Українським вертольотам загрожує гібридний дрон із ракетою R-60М
18:49
Добропілля стало провалом РФ: механізовані атаки не дають результатів
18:05
Генерація ШІ: Штурмові війська ЗСУ вивчають відео полку «Скеля»
17:36
Удар по Слов'янську: двоповерховий будинок зруйновано, під завалами шукають людей
17:04
Бюджет-2026: витрати перевищують доходи
16:59
Росія почала видавати свої біометричні закордонні паспорти жителям окупованої Донеччини
16:56
Оптоволокно на Донеччині стало зброєю: як «павутина» стримує ворога
16:30
Російський дрон вдарив по Костянтинівці: поранений місцевий житель, який йшов вулицями міста
16:27
ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму
16:15
У Генштабі підтвердили удар по нафтобазах в Росії
16:10
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:08
Російський бомбардувальник «загубив» ще одну авіабомбу в захопленій Макіївці
16:08
Російська армія просунулася у Покровську та окупувала села під Мирноградом та Гуляйполем – DeepState
15:58
Анкара та НАТО обговорюють ескалацію в Чорному морі та шляхи припинення війни
15:49
У Третьому армійському корпусі ЗСУ спростували фейк окупантів про «прорив» у Лимані
14:44
У ЗСУ спростували інформацію Bild про «повне захоплення» Покровська та «закінчення» боїв за місто
14:30
«Суд» в окупованому Луганську засудив до 7 років колонії чиновницю за хабар
13:53
СБУ оголосила підозру «доктору зло», який катував полонених
13:31
Зі Слов`янська до міста Барвінкове на Харківщині запустили безкоштовні рейси для пасажирів
12:52
В Росії знову підірвали ділянку нафтопроводу «Дружба» — ГУР
12:12
Українські пілоти дронів знищили танки російської армії на околицях Мирнограда
11:59
Росія скинула понад 3600 авіабомб на Україну в листопаді
11:47
У Сіверськодонецьку за 3,5 роки окупації обміліли два озера: росіяни ігнорували проблему – ОВА
11:37
У Лимані та Олександрівці поранено мирних жителів, а у Сіверську — пошкоджені будинки: в ОВА повідомили про наслідки атак РФ за добу
11:27
Суд вирішив розглядати справу про катування в окупації жителів Запорізької області у закритому режимі
усі новини
ВІДЕО
У Донецьку та Макіївці зафіксовано масову атаку дронів: понад 50 БПЛА в небі У Донецьку та Макіївці зафіксовано масову атаку дронів: понад 50 БПЛА в небі
03 грудня, 22:13
Фото: ДСНС України Ракета «Іскандер-М» зруйнувала адміністративну будівлю та житлові будинки у Кривому Розі
03 грудня, 21:13
Дев'ять авіабомб по Слов'янську: поранено восьмеро людей, серед них — діти Дев'ять авіабомб по Слов'янську: поранено восьмеро людей, серед них — діти
03 грудня, 19:49
Українським вертольотам загрожує гібридний дрон із ракетою R-60М Українським вертольотам загрожує гібридний дрон із ракетою R-60М
03 грудня, 19:12
Добропілля стало провалом РФ: механізовані атаки не дають результатів Добропілля стало провалом РФ: механізовані атаки не дають результатів
03 грудня, 18:49
Момент удару Кабом. Скріншот Удар по Слов'янську: двоповерховий будинок зруйновано, під завалами шукають людей
03 грудня, 17:36

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір