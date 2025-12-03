Удар по Слов'янську: двоповерховий будинок зруйновано, під завалами шукають людей

Момент удару Кабом. Скріншот

Сьогодні, 3 грудня, по Слов'янську було завдано удару, ймовірно КАБами. За словами очевидців, снаряд потрапив до двоповерхового житлового будинку.



Точного номера будівлі вони назвати не змогли, проте підтверджують, що споруда повністю зруйнована.



Повідомляється, що під завалами можуть бути люди.



На місці працюють пожежники та рятувальні служби, продовжуються пошуково-рятувальні операції. Офіційної інформації від влади ще не надходило.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, російська армія FPV-дроном завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»