У Чернігові фіксують вибухи та проліт ворожих «Шахедів»

У Чернігові, 4 грудня, пролунали вибухи, над містом зафіксовано проліт ударних БПЛА типу «Шахед». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За їхніми даними, у напрямку міста рухаються щонайменше три ворожі дрони. Повітряні сили попередили про наближення «Шахедів» із північного напрямку.
Містяни також повідомляють про проліт одного з БПЛА безпосередньо над багатоповерхівкою. Ще кілька дронів помітили в навколишніх населених пунктах.
Згодом стало відомо про влучання. Жителів закликають негайно перейти в укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
