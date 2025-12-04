У Чернігові фіксують вибухи та проліт ворожих «Шахедів»

Проліт «Шахеда» над багатоповерховим будинком.

У Чернігові, 4 грудня, пролунали вибухи, над містом зафіксовано проліт ударних БПЛА типу «Шахед». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



За їхніми даними, у напрямку міста рухаються щонайменше три ворожі дрони. Повітряні сили попередили про наближення «Шахедів» із північного напрямку.



Містяни також повідомляють про проліт одного з БПЛА безпосередньо над багатоповерхівкою. Ще кілька дронів помітили в навколишніх населених пунктах.



Згодом стало відомо про влучання. Жителів закликають негайно перейти в укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»