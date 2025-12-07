ЗСУ підірвали дамбу на річці Васюківка на Донеччині

Українські захисники підірвали греблю на річці Васюківка, щоб зупинити просування російських військ. Відео операції опублікувала 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, супроводжуючи його повідомленням: «Підрив дамби! Ворог не пройде!».



За даними аналітиків DeepState, підрив стався в районі Привілля Донецької області. Вони зазначають, що Васюківка впадає в Бахмутку, і сам водозабір навряд чи змінить ситуацію на річці, проте наслідки для ділянки Привілля — Бондарне — Васюківка залишаються відкритим питанням.

Скріншот: DeepState

Нагадаємо, російські сили просунулися біля Ямполя (Краматорський район) та в районі Солодкого (Покровський район).



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»